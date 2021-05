Polsat News: U polskiego dyplomaty wykryto indyjski wariant koronawirusa

W ubiegłą niedzielę 25 kwietnia do Polski przetransportowano z Indii polskiego dyplomatę oraz jego rodzinę: ciężarną żonę i czwórkę dzieci. Sprowadzono ich do kraju ze względu na stan zdrowia (od razu trafili do szpitali), ale też z powodu sytuacji w Indiach, gdzie szaleje indyjska odmiana koronawirusa, a w tym kraju sytuacja stała się dramatyczna.

W Indiach brakuje tlenu dla chorych na COVID-19, a nowe zakażenia koronawirusem są liczone w setkach tysięcy. Liczba zgonów przekracza z kolei 3,5 tys. dziennie.

Już, gdy sprowadzono dyplomatę do Polski (konkretnie: pierwszego sekretarza ambasady RP w New Delhi), przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia podkreślali, że zostanie zbadane, czy on i jego rodzina nie są zakażeni mutacją indyjską SARS-CoV-2.

Polsat News: Polski dyplomata z indyjskim wariantem koronawirusa

Dokładnie tydzień później, 2 maja, Polsat News dowiedział się, że u dyplomaty wykryto zakażenie indyjskim wariantem koronawirusa. Wcześniej informowano jedynie, że dyplomata trafił do szpitala zakaźnego w Warszawie, z kolei jego żona została przetransportowana do szpitala MSWiA (też w stolicy).

