Zwrot w sprawie Stonogi. Zostanie przekazany polskim władzom

We wtorek 24 maja sąd w Amsterdamie ogłosił wyrok w sprawie Zbigniewa Stonogi (biznesmen zgodził się na ujawnienie danych – red.) – podaje Polska Agencja Prasowa, przytaczając słowa adwokata Michała Węża. Holenderski sąd podjął decyzję o wydaleniu Stonogi z kraju i wydaniu go Polsce.

twitter

Przypomnijmy – w październiku 2020 roku kontrowersyjny biznesmen wyjechał do Norwegii kilka dni po tym, jak w kraju został zatrzymany przez policję i usłyszał prokuratorskie zarzuty. Ponieważ ostatecznie Stonodze odmówiono udzielenia azylu na terenie Norwegii, przyjechał do Holandii. Dotychczas różne prokuratury w Polsce skierowały do sądu w Amsterdamie sześć Europejskich Nakazów Aresztowania biznesmena.

O co chodzi w sprawie Stonogi?

Zbigniew Stonoga jest poszukiwany w związku z zarzutami oszustwa przy prowadzeniu działalności charytatywnej oraz praniu pieniędzy. Chodzi o kwotę 900 tys. złotych i okres 2015-2017 roku. W innej sprawie Zbigniew Stonoga jest podejrzany o przywłaszczenie 253 tys. zł w okresie od października do grudnia 2019 roku na szkodę fundacji swojego imienia, a także prania pieniędzy. Stonoga konsekwentnie zaprzecza stawianym mu zarzutom i twierdzi, że jest niewinny.

Czytaj też:

Incydent przed domem Niedzielskiego. Jest wniosek o ściganie grupy osób