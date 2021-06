Alerty IMGW. Upał i burze niemal w całej Polsce. Możliwy grad o średnicy do 5 cm

Wtorek 22 czerwca to kolejny dzień, w którym w Polsce odnotowywane są wysokie temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował w mediach społecznościowych prognozę pogody na najbliższe godziny. „Dzisiaj burze możliwe są niemal w całym kraju. Burzom będą towarzyszyć opady ulewne do 30 mm, punktowo do 50 mm. Gdzieniegdzie grad, przeważnie 1-2 cm średnicy, jednak lokalnie możliwy jest grad o średnicy około 4-5cm. Porywy wiatru w rejonach burz do 80-100 km/h” – informuje IMGW.

IMGW wydał alerty. Gdzie obowiązują?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla większości województw w kraju. Alerty zostały wydane ze względu na upał i możliwość występowania burz, a nawet burz z gradem.

Upał i gwałtowne burze z gradem

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują we wschodniej części Polski. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla części województwa pomorskiego, a także wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Alerty nie obowiązują w województwie zachodnio-pomorskim i części województwa lubuskiego.

