Litwa gotowa wysłać swoje wojska do Ukrainy. Czeka na ruch ze strony Kijowa

Litwa chce wzmocnić swoje wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował wysłanie europejskich żołnierzy do Ukrainy, choć inne kraje obawiają się prowokowania bezpośredniej konfrontacji z Rosją. Ingrida Simonyte w rozmowie z Financial Times powiedziała, że ma zgodę parlamentu na wysłanie wojsk do Ukrainy w celach szkoleniowych, co wcześniej ogłosił jej rząd, ale Kijów jeszcze o to nie poprosił.

Premier Litwy przyznała, że zdaje sobie sprawę z tego, że Rosja uznałaby ten ruch za prowokację. – Gdybyśmy myśleli tylko o rosyjskiej reakcji, to nie moglibyśmy nic wysłać. Co drugi tydzień słyszy się, że ktoś zostanie zaatakowany bronią nuklearną – powiedziała Simonyte. Szefowa litewskiego rządu nie spodziewa się, że Rosja byłaby w stanie użyć broni jądrowej, bo dosięgnie jej radioaktywny opad. – Przez większość czasu wiatry wieją z zachodu na wschód – powiedziała.

Litwa nie ma zamiaru pomagać Ukrainie ws. mobilizacji. „To byłoby niezgodne z prawem”

Według Symonyte Rosja nasila ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną, taką jak elektrownie, szkoły i szpitale. – Próbuje sprowokować nową falę ludzi uciekających z Ukrainy, bo nie ma podstawowych obiektów i usług – stwierdziła. Premier Litwy zaprzeczyła, że jej kraj pomaga w powrocie Ukraińców w wieku poborowym w powrocie do kraju. – Nie będziemy organizować deportacji ani szukać ukraińskich mężczyzn w Litwie, ponieważ byłoby to niezgodne z prawem – wyjaśniła Symonyte.

Szefowa litewskiego rządu dodała, że Unia Europejska zagwarantowała im ochronę do marca 2025 r. Symonyte zauważyła jednocześnie, że można odmówić prawa stałego pobyty tym, którzy uchylali się do służby wojskowej. Premier Litwy była „chętna do pomocy Ukrainie, aby zapewnić jej potencjał do odnowienia swoich sił zbrojnych i dać odpocząć ludziom, którzy walczyli przez długi czas”.

