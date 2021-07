Łódź promuje święto zdjęciem całujących się lesbijek. „Skowyt słychać nawet w Warszawie”

23 lipca rozpoczęły się obchody 598. urodzin Łodzi, które potrwają przez cały weekend aż do 25 lipca. Władze miasta przygotowały szereg atrakcji kulturalnych, do świętowania dołączyli także lokalni restauratorzy. Na oficjalnym profilu Łodzi na Facebooku zamieszczono post promujący niektóre wydarzenia. Do wpisu dołączono zdjęcie, na którym widać dwie całujące się dziewczyny.

facebook

Burza w sieci pod postem z lesbijkami

I to wystarczyło, aby w mediach społecznościowych pojawiła się fala hejtu i krytyki. Prezydent miasta zarzucano, że „nachalnie promuje ideologię LGBT”. „Pani Zdanowska zrobiła swoje własne mini TVP. Nie mam nic przeciwko homoseksualistom, ale na miłość boską przestańcie wciskać to wszędzie”; „prowokacyjne foto, które nic wspólnego nie ma z świętem miasta”; „po co takie zdjęcie? To ma być reklama miasta?” – pisali internauci. Do piątkowego wieczoru pod postem pojawiło się blisko 7 tysięcy komentarzy i ponad 16 tysięcy reakcji.

„Miasto Łódź wrzuciło post z okazji urodzin miasta. Na zdjęciu całujące się kobiety. W 3 godziny ponad 3 tysiące komentarzy. Skowyt i lament słychać nawet w Warszawie” – ocenili autorzy popularnego w sieci Make Life Harder. Warto odnotować, że pod postem pojawiło się także wiele pozytywnych reakcji. Część komentatorów podkreślała, że każdy ma prawo do miłości. „Dobrze by było dożyć czasów, w których takie widoki nie są kontrowersyjne” – podsumowała jedna z internautek.

Miasto reaguje na hejt w sieci

– Strategia jest taka, że chcielibyśmy, żeby było normalnie. Dlatego nie mieliśmy żadnych wątpliwości publikując to zdjęcie. Jest piękne i przedstawia zwyczajną sytuację w przestrzeni publicznej. Cieszy nas, że post uzyskał ogromną liczbę reakcji, na ten moment prawie 16 tysięcy, z czego blisko 15 tysięcy z nich wyraża pozytywne emocje – podkreślił Juliusz Lerman, kierownik Oddziału Nowych Mediów Urzędu Miasta Łodzi.

