Lech Wałęsa trafił do szpitala. „Sytuacja jest bardzo dynamiczna”

„I znowu w szpitalu, stopa cukrzycowa” – napisał Lech Wałęsa w lakonicznym komunikacie w mediach społecznościowych. Pod wpisem pojawiło się wiele wpisów życzących szybkiego powrotu do formy byłemu prezydentowi. „Nie lubię, serduszko wysyłam” – napisał Zbigniew Hołdys. „Proszę dbać o siebie. Zdrowia przede wszystkim” – skomentowała posłanka Lewicy Monika Falej.

Lech Wałęsa w szpitalu. Co z jego stanem zdrowia?

Co się stało byłemu prezydentowi? Jego asystent Marek Kaczmar przyznał w rozmowie w „Super Expressem”, że „jest jeszcze za wcześnie, by cokolwiek wyrokować, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna”. Kilkadziesiąt minut wcześniej dyrektor biura Wałęsy powiedział „Faktowi”, że „sprawa jest poważna”, ale nie sprecyzował, co dokładnie ma na myśli.

Współpracownik byłego prezydenta podsumował, że więcej powinno być wiadomo po pierwszych wynikach badań lekarskich, które według TVN 24 są zaplanowane na środę. Stan Wałęsy ma być stabilny.

Kolejna wizyta byłego prezydenta w szpitalu

To kolejny pobyt Wałęsy w szpitalu w ostatnich miesiącach. W połowie marca były prezydent przeszedł operację wymiany baterii w rozruszniku serca. „Nie mogę dłużej czekać, bo to jest niebezpieczne, bateria ma termin, który się kończy” – tłumaczył. Wałęsa dodał też, że wówczas pojawił się „nieoczekiwany problem, bo z trzech drutów wbitych w serce, jeden się złamał”.

Były prezydent w ostatnich dniach przebywał na wakacjach. Zatrzymał się w hotelu w Mikołajkach, gdzie korzystał m.in. z kąpieli jodowo-bromowej. Wałęsa często dzieli się szczegółami dotyczącymi swojej prywatności, pokazując np. zdjęcia z wizyt w sanatoriach.

