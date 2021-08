Usnarz Górny. Nowe informacje o liczbie migrantów. Konwój humanitarny z Polski bez zgody na wjazd

Z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wyruszył konwój z pomocą humanitarną dla migrantów koczujących na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu Usnarza Górnego. Transport wyjechał wieczorem. Aby mógł on przekroczyć granicę, potrzebna jest zgoda władz białoruskich, a tej jak dotychczas nie ma.

Konwój humanitarny

Transport zawiera namioty, łóżka, koce, piżamy i środki ochrony osobistej. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych podkreślił, że polski resort spraw zagranicznych skierował do MSZ Białorusi notę dyplomatyczną w sprawie przekazania pomocy i wciąż czeka na odpowiedź. Michał Kuczmierowski poinformował także, że przygotowywana jest także druga część transportu, w której ma znaleźć się być żywność i środki medyczne.

Ilu migrantów znajduje się w okolicach Usnarza Górnego?

Od kilkunastu dni przy granicy polsko-białoruskiej w pobliżu Usnarza Górnego koczuje grupa migrantów. Kordonem otoczyła ich straż graniczna i wojsko, które blokują do nich dostęp lekarzy, prawników i wolontariuszy. Migranci chcą dostać się na terytorium Polski i starać się o pomoc międzynarodową. We wtorek Straż Graniczna poinformowała, że obecnie w okolicach Usnarza koczują 24 osoby. W tweecie podkreślono, że znajdują się one po stronie białoruskiej.

