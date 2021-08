Wizyta Morawieckiego na granicy polsko-białoruskiej. Znany plan premiera

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Mateusz Morawiecki 24 sierpnia uda się z wizytą w województwie podlaskim. Program zakłada m.in. odprawę premiera z dowództwem Straży Granicznej. Po kilkunastu minutach szef rządu spotka się z przedstawicielami Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Policji.

Granica polsko-białoruska. Mateusz Morawiecki z wizytą

W planach przewidziano wystąpienie Morawieckiego. Premier weźmie udział w briefingu przy przejściu granicznym. Jaki jest cel wizyty Morawieckiego? Jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem ze strony CIR portal 300polityka.pl informował, że szef rządu chce przeciąć kryzysową sytuację na granicy polsko-białoruskiej i „nazwać rzeczy po imieniu”.

W poniedziałek Morawiecki razem z premierami Litwy, Łotwy i Estonii wydali oświadczenie w sprawie ataku hybrydowego na granice państw ze strony Białorusi. Według szefów rządów Polski i krajów bałtyckich bieżący kryzys migracyjny został „zaplanowany i w sposób systematyczny zorganizowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki”. Prezydentowi Białorusi ma chodzić o zdestabilizowanie sąsiednich państw.

Mariusz Błaszczak o płocie na granicy Polski i Białorusi

Mariusz Błaszczak zapowiedział z kolei budowę „nowego, solidnego płotu” na granicy polsko-białoruskiej, który ma mieć wysokość 2,5 metra. Minister obrony narodowej zapewniał, że „nie pozwoli na stworzenie szlaku przerzutu migrantów przez Polskę do Unii Europejskiej”. Według szefa MON nie ma akceptacji na to, aby „handlarze ludźmi wykorzystywali naiwność i łatwowierność osób, które po przerzuceniu na Białoruś liczą na dostanie się do UE przez Polskę”.

