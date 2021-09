269 nowych przypadków koronawirusa. Wzrost tygodniowy o prawie 50 procent

W poniedziałek 13 września wiceminister zdrowia przedstawił niepokojące dane dotyczące rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce. Zakażonych osób przybywa coraz szybciej. 269 nowych zakażeń oznacza, że w stosunku tydzień do tygodnia mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 47 procent.

– Ten trend wzrostowy jest bardzo duży – przyznawał wiceminister Waldemar Kraska. – Bardzo to jest niepokojące – dodawał. – Jeszcze przed kilkoma tygodniami było to kilkanaście procent tydzień do tygodnia, teraz jest już prawie 50 – zwracał uwagę. – Nowych przypadków zaczyna przybywać, a to odbija się na hospitalizacji – mówił.

Wiceszef resortu zdrowia ujawnił, że w tym momencie w całym kraju hospitalizowanych jest ponad 700 osób chorych na COVID-19. Ostatniej doby na łóżka szpitalne trafiło kolejnych 29 osób. – Widzimy, że koronawirus nie odpuścił, że jest wzrost nowych przypadków. To żółte światło ostrzegawcze dla nas wszystkich, żebyśmy jeszcze się zaszczepili – mówił, zachęcając niezdecydowane osoby.

Czytaj też:

Incydent podczas publicznego różańca z udziałem Kai Godek. Lekarka: Gadacie głupoty