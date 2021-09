Są dzisiejsze dane o koronawirusie. „Czwarta fala stała się faktem”

– Czwarta fala stała się faktem. Wczoraj przekroczyliśmy 1000 przypadków, o czym mówiliśmy już od tygodnia, że to nastąpi i rzeczywiście nastąpiło. Dziś mamy 1208 nowych przypadków koronawirusa– mówił w Polskim Radiu 24 Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia zaznaczył, że widać wyraźny trend wzrostowy. – Jeśli porównamy tydzień do tygodnia, to jest to wzrost o 24 procent– wskazał.

Kraska: Ta liczba zdecydowanie mnie martwi

Waldemar Kraska podkreślił, że niepokojące są dla niego informacje dotyczące rosnącej liczby zgonów. – Liczba, która zdecydowanie mnie martwi, to 27 osób, które niestety zmarło. To są liczby, które powinny osobom, które są jeszcze niezaszczepione, które się wahają, uzmysłowić, że to może dotyczyć każdego z nas – tłumaczył wiceminister.

Wiceminister zaznaczył, że w województwach, gdzie najmniej osób przyjęło szczepionki przeciw COVID-19, jest najwięcej zajętych łóżek covidowych. –Tutaj oczywiście przoduje województwo lubelskie – mówił.

W środę rekord IV fali. Co z obostrzeniami?

Przypomnijmy, że w środę padł rekord zakażeń w IV fali pandemii w Polsce – Ministerstwo Zdrowia informowało o 1234 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce i śmierci 22 chorych z COVID-19. Obecnie obowiązujące restrykcje pandemiczne zostały przedłużone na razie do do 31 października 2021 r. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz we wtorek wyjaśniał jednak, że „jeżeli sytuacja będzie wymagała tego, by rozporządzenie zmienić, to oczywiście ono będzie zmienione” . – Nadal zwracamy szczególną uwagę na dwa województwa, właściwie trzy: woj. lubelskie, podlaskie i podkarpackie – mówił o regionach z największą liczbą zakażeń.

