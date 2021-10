Najsilniejsze paszporty świata. Najlepszy wynik Polski w historii

Firma Henley & Partners ogłosiła ranking najpotężniejszych paszportów 2021 r. Wynika z niego, że globalna przepaść w zakresie wolności podróżowania nigdy nie była większa, do czego przyczynił się m.in. koronawirus. Ranking nie uwzględnia jednak tymczasowych obostrzeń związanych z COVID-19. Według Henley & Partners restrykcje stosowane do ograniczenia pandemii są teraz stosowane, aby ograniczyć napływ ludności z tzw. Południa.

Henley Passport Index bazuje na danych dostarczanych przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego. Lista jest publikowana od 2006 r. Najsilniejsze paszporty mają Japonia i Singapur. Dzięki nim można podróżować bez wizy do 192 państw i terytoriów. Kolejne miejsca zajęły Niemcy i Korea Południowa. Ich paszporty pozwalają na przemieszczanie się do 190 krajów.

Najpotężniejsze paszporty świata 2021. Polska najwyżej w historii

Kolejne miejsca zajmują w większości państwa europejskie. Dokumenty Finlandii, Włoch, Luksemburgu i Hiszpanii pozwalają na podróżowanie do 189 państw i terytoriów. Polska zajęła 10. pozycję razem z Litwą i Słowacją. Te paszporty umożliwiają na swobodne przemieszczanie się do 182 państw. Wynik Polski jest najwyższy w historii zestawienia. Nasz kraj awansował o jedno miejsce w porównaniu do poprzedniego rankingu.

Na samym końcu znalazł się Afganistan, którego dokument pozwala na ruch bezwizowy do 26 państw i terytoriów. Wyżej jest Irak, którego paszport umożliwia przemieszczanie się do 28 krajów. Trzecie miejsce od końca zajmuje Syria. Dzięki temu dokumentowi można podróżować swobodnie do 29 państw i terytoriów. Łącznie na liście uwzględniono 199 paszportów i 227 miejsc docelowych.

