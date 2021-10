Kobiety wyjdą na ulice w rocznicę wyroku TK. OSK organizuje protesty w całej Polsce

Dokładnie rok temu – 22 października 2020 roku – Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok zaostrzający prawo aborcyjne. Sędziowie TK uznali za niezgodną z konstytucją tzw. przesłankę embriopatologiczną, która dopuszcza aborcję w sytuacji pojawienia się dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego wywołała ogromne oburzenie. Na ulice polskich miast i miasteczek wyszły tłumy kobiet protestujących przeciwko ograniczaniu ich praw. Manifestacje organizował Ogólnopolski Strajk Kobiet, a w szczególności jego liderki: Marta Lempart i Klementyna Suchanow.

Strajk Kobiet w Warszawie. Rondo Dmowskiego miejscem spotkania

W rocznicę wyroku TK aktywistki ponownie organizują manifestacje. Tym razem odbędą się one pod hasłem „Bronimy życia”. T„o nasz wielki protest przeciw łamaniu praw człowieka, przeciw zamachowi na wolności obywatelskie, przeciw dyskryminacyjnej polityce rządu polskiego wobec osób LGBT+, przeciw łamaniu zasad praworządności. Protestujemy przeciw uwstecznianiu Polski, deptaniu wartości europejskich, wypychaniu nas z grona nowoczesnych, demokratycznych państw UE zjednoczonych ideą wolności i szacunku dla drugiego człowieka” – tłumaczy Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Największa demonstracja odbędzie się o godzinie 18 w Warszawie na Rondzie Dmowskiego, które aktywistki określają mianem Ronda Praw Kobiet. Protesty są planowane także w innych polskich miastach m.in. Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Szczecinie czy Wrocławiu.

Legalna aborcja - zbiórka podpisów

Oprócz przemarszu aktywistki będą zbierać podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Legalna aborcja”. Do projektu wpisano m.in. prawo do darmowej aborcji do końca 2. tygodnia ciąży bez podawania przyczyny dla każdej osoby w ciąży, a także prawo do przerwania ciąży po upływie 12. tygodnia w przypadku wad płodu i kiedy ciąża jest następstwem czynu zabronionego, a także dekryminalizację aborcji oraz przepis o dodatkowym badaniu prenatalnym PAPPa.

Czytaj też:

Po wyroku TK kobiety przechodzą aborcje, ale nie w Polsce. „Na zabieg zdecydowało się co najmniej 34 tys. Polek”