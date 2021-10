Tatry. O krok od tragedii na Nosalu. Pomoc przybyła w ostatniej chwili

Jak informuje Tatromaniak, funkcjonariusze zakopiańskiej policji w środę po godzinie 16 otrzymali niepokojące zgłoszenie. Wynikało z niego, że 27-latek chce targnąć się na własne życie na szczycie Nosala.

Tatry. Walka z czasem na Nosalu

Na miejsce od razu wysłano zespół pogotowia ratunkowego, a także ratowników TOPR-u i policjantów. Młody mężczyzna początkowo nie chciał z nikim rozmawiać, ostatecznie jednak udało się go przekonać, aby zaczekał na funkcjonariuszy. „Kluczową rolę w tej sytuacji odgrywał czas, dlatego policjanci natychmiast przystąpili do działania i jak najszybciej było to możliwe, starali się dotrzeć do mężczyzny czekającego na szczycie Nosala. Wspólnie z ratownikami TOPR dotarli na szczęście na czas i sprowadzili młodego mężczyznę na bezpieczny szlak do Kuźnic” – przekazał Tatromaniakowi rzecznik prasowy zakopiańskiej policji Roman Wieczorek

Rzecznik poinformował również, że 27-latek został przekazany ratownikom i ze względu na stan emocjonalny trafił do szpitala, gdzie zajmą się nim specjaliści.

Nosal – niepozorny szczyt w Tatrach, na którym dochodzi do tragedii

Nosal jest jednym z najpopularniejszych i najłatwiejszych do zdobycia szczytów w Tatrach. Spacer na niego z Kuźnic zajmuje niespełna godzinę, a trasa to zaledwie 1,6 km. Właśnie ze względu na łatwość trasy jest to bardzo popularne miejsce wśród turystów.

Ze szczytu rozpościera się piękny widok na Zakopane, jednak stojąc na krawędzi nie trudno o tragedię. Niejednokrotnie turyści spadali w przepaść. Do ostatniego śmiertelnego wypadku na Nosalu doszło pod koniec września. Z dużej wysokości spadł wówczas mężczyzna.