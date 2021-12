Omikron w Polsce przez rządowe wyłączenia? „Przyleciał na zaproszenie”

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w niedzielę, że w Polsce potwierdzono siedem przypadków nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron. Wśród zakażonych jest m.in. 3-letnia dziewczynka z Warszawy i 7-latka z Gdańska. Pierwszą infekcję nowej odmiany wykryto u 30-latki, obywatelki Lesotho, która przebywała w Polsce na Cyfrowym Szczycie ONZ w Katowicach.

„Rzeczpospolita” zwróciła uwagę, że na szczycie, który odbył się w dniach 6–10 grudnia, było 15 przedstawicieli państw z Afryki Południowej, które od 29 listopada są objęte zakazem lotów do Polski. Udział tych osób był możliwy na podstawie wyłączeń wynikających z dwóch rozporządzeń. Pierwsze z nich zostało wydane przez szefa MSWiA w marcu 2020 r. i było później nowelizowane. Dotyczyło zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Omikron w Polsce. Rządowe wyłączenia na Cyfrowym Szczycie ONZ w Katowicach

Drugie rozporządzenie wydał rząd w maju 2021 r. Dotyczyło ono ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wynika z niego, że „zakaz lotów nie obejmuje lotów międzynarodowych wykonywanych na zlecenie premiera, za zgodą szefa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, lotów ze statusem GARDA, STATE, HEAD, HUM, SAR, HOSP i realizowanych na potrzeby sił zbrojnych”.

Były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz skomentował „Rz”, że „jeśli to prawda, że zrobiono wyłączenia z własnych zakazów, to ta sprawa wymaga pilnego wyjaśnienia”. – Wygląda na to, że rząd sam zaprosił omikrona do Polski – dodał polityk. Kancelaria Premiera podkreśliła, że Cyfrowy Szczyt ONZ w Katowicach „odbył się w pełnym reżimie sanitarnym”.

Czytaj też:

Największe forum ekonomiczne przesunięte. Davos przegrywa z Omikronem