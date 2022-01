Nowe fakty ws. zatrzymania burmistrza podpoznańskiej gminy przez CBA. Reakcja prokuratury

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało w komunikacie opublikowanym 13 stycznia o zatrzymaniu siedmiu osób. Wśród nich byli burmistrz Murowanej Gośliny, podlegli mu urzędnicy oraz przedsiębiorcy. Dariusz U. usłyszał 12 zarzutów – donosi Onet. Śledztwo prowadzone jest w kierunku przekroczenia uprawnień. Wobec burmistrza skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Dariusz U. dopuszczał się przestępstw korupcyjnych polegających na przyjmowaniu łapówek w zamian za zlecanie usług finansowanych z budżetu gminy. Miał też podżegać do wystawienia dokumentu poświadczającego nieprawdę, naruszyć tajemnicę toczącego się postępowania oraz zataić dochód w składanym oświadczeniu majątkowym.

Prokuratura wszczyna nowe śledztwo ws. burmistrza Murowanej Gośliny Dariusza U.

Onet poinformował, że to nie koniec kłopotów burmistrza podpoznańskiej gminy. Podczas zatrzymania miał zaatakować funkcjonariuszy CBA i wulgarnie się do nich odnosić. – Co to nie ja, nic mi nie zrobicie – miał mówić Dariusz U. Prokuratura wszczęła w związku z tym śledztwo dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Grozi za to do trzech lat więzienia.

W momencie zatrzymania burmistrz Murowanej Gośliny był pijany. Miał około dwóch promile alkoholu. Według Onetu wśród dowodów na burmistrza są materiały z kontroli operacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dariusz U. prawdopodobnie był podsłuchiwany. W śledztwie dotyczącym podpoznańskiej gminy burmistrz odmówił składania wyjaśnień. Twierdzi, że jest niewinny.

