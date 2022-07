Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

O godz. 10:30 został opublikowany najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia o rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Z komunikatu resortu wynika, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 1840 przypadków koronawirusa, w tym 299 ponownych zakażeń. Najwięcej potwierdzono w województwie mazowieckim (381 przypadków) oraz śląskim (238 przypadków). Zmarły cztery osoby, u trzech z nich oprócz COVID-19 zdiagnozowano choroby współistniejące.

Koronawirus w Polsce. Zbliża się kolejna fala zakażeń?

W środę 13 lipca rzecznik ministerstwa zdrowia poinformował o potwierdzeniu ponad 1,6 tys. zakażeń koronawirusem. – Procentowe wzrosty, można powiedzieć, są spore w porównaniu do ostatnich tygodni i miesięcy, bo jest to obecnie na granicy 70-80 proc. W liczbach bezwzględnych to nadal – w porównaniu do tego, co przeżywaliśmy w lutym (...) – nie jest aż tak dużo. Dla nas w tej chwili zakażenia nie są aż tak istotne w porównaniu do ważniejszej statystyki – do liczby osób hospitalizowanych – powiedział Wojciech Andrusiewicz w programie „Onet Rano”.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport dotyczący epidemii koronawirusa za okres od 7 do 13 lipca. W tym przedziale potwierdzono 7 569 zakażeń koronawirusem (w tym 1 084 ponowne zakażenia). Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 22 osoby. Od początku epidemii koronawirusa, w Polsce potwierdzono 6 026 134 zakażeń. Bilans śmiertelny wzrósł do 116 464.

Czytaj też:

Wróci masowe testowanie i maseczki? Minister Niedzielski dla „Wprost”: Nie boję się jesieni