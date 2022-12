„Jaszczur” skazany w postępowaniu karnym. Już odbywa karę więzienia

1 listopada Wojciech Olszański, były aktor i lider ruchu Rodacy Kamraci został zatrzymany do odbycia kary pół roku więzienia. 20 listopada Ośrodek Monitowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych informował że „Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie w dniu 17.11. 2022 roku oddalił wniosek Wojciecha Olszańskiego o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji. Po zbadaniu akt sprawy okazało się, że Olszański dobrze wiedział, że toczy się przeciwko niemu sprawa sądowa za to, że nawoływał do zabójstwa. Nie jest to jedna ostatnie z postępowań, które toczy się w sprawie skrajnego nacjonalisty” – pisali członkowie OMZRiK. Olszański miał być całkowicie zaskoczony zatrzymaniem. Doszło do niego, gdy przyszedł podpisać dozór na wyznaczonej komendzie.

„Trwa proces w Bydgoszczy, w Kaliszu został złożony akt oskarżenia, prokuratura w Elblągu szykuje kolejny, następne miasta dołączają ze swoimi śledztwami. Większość z nich została zainicjowana przez OMZRiK” – informował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Kontrowersyjny patrostreamer, który na co dzień chodzi w mundurze, ma na koncie różne zatargi z prawem. Teraz w jego sprawie zapadł nowy wyrok.

Kolejny prawomocny wyrok ws. „Jaszczura”. Chodzi o wypowiedzi antysemickie

W czwartek 2 grudnia Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że sąd skazał Olszańskiego za „atakowanie i krzywdzenie osób pochodzenia żydowskiego oraz osób o odmiennych poglądach”.

Śledztwo wszczęto po zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa przez tę organizację w dniu 30.12.2021 roku. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów w Warszawie. 30 sierpnia 2022 roku zapadł wyrok dwóch lat ograniczenia wolności. „To oznacza, że gdy tylko Wojciech Olszański zakończy odsiadywanie obecnego sześciomiesięcznego wyroku pozbawienia wolności – natychmiast będzie musiał zacząć wykonywanie kolejnej kary dwóch lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznie użytecznych” – wyjaśnił Ośrodek.

facebookCzytaj też:

Prorosyjscy patostreamerzy przepraszali w białoruskich mediach za Dudę i Morawieckiego. Minister zareagowałCzytaj też:

Patostreamer „Jaszczur” zakłada partię. Chce startować w wyborach