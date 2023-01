Alkohol i bójka na firmowej imprezie TVP. Jeden z pracowników został zwolniony

Bożonarodzeniowa impreza pracowników TVP3 Opole w hotelu DeSilva zakończyła się awanturą. Około godziny pierwszej w nocy 17 grudnia między uczestnikami wigilii doszło do sporu. Nie wiadomo, co wywołało konflikt, ale był on do tego stopnia zacięty, że doszło do rękoczynów. Uczestnicy zabawy mieli sobie nawet dać po twarzach. Personel hotelu wezwał policję. – Otrzymaliśmy wezwanie od obsługi hotelu, że w sali bankietowej doszło do awantury. Na miejsce przyjechał też zespół ratownictwa medycznego. Wezwał go jeden z uczestników zdarzenia. Mężczyzna, który miał być poszkodowany, odmówił jednak badania oraz hospitalizacji – przekazała Agnieszka Nierychła, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Awantura na imprezie TVP. Jeden z pracowników zwolniony

Pełniący obowiązki dyrektorem i redaktor naczelny opolskiego oddziału TVP Łukasz Żygadło poinformował jeszcze w grudniu w rozmowie z lokalną „Gazetą Wyborczą”, że w związku z zaistniałą sytuacją redakcja wszczęła „postępowanie wyjaśniające, na podstawie którego zostaną podjęte dalsze decyzje”. W piątek dziennik podał, że wobec uczestników imprezy wyciągnięto konsekwencje. „W związku z zastrzeżeniami co do zachowania niektórych gości uczestniczących w spotkaniu, dbając o najwyższe standardy w doborze pracowników i współpracowników Oddziału, z jednym pracownikiem Redakcji rozwiązany został stosunek pracy, natomiast współpraca z trzema osobami współpracującymi z Oddziałem została czasowo zawieszona” – przekazał Żygadło.

Z nieoficjalnych ustaleń „GW” wynika, że TVP pożegnała się za porozumieniem stron z jednym z dziennikarzy oddziału. Źródła twierdzą jednak, że decyzja była „zaskakująca”, bo to właśnie ta osoba „najbardziej ucierpiała” w czasie bójki.

TVP zakazała imprez poza firmą

W reakcji na zajście prezes TVP Mateusz Matyszkowicz polecił dyrektorom, by zaprzestali organizacji spotkań świątecznych poza siedzibą telewizji. „Zakaz dotyczy także spożywania alkoholu podczas świątecznych spotkań w firmie. Decyzja ta dotyczy zarówno oddziałów, jak i centrali. Oczekuje się od spółki skromności i racjonalności” – zaznaczono w komunikacie.

