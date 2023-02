Jak w PiS naprawdę widzą wizytę Bidena? „Przez to jestem jeszcze bardziej uważny”

– Pan prezes nie mówił pod adresem Bidena. A nawet jeśli mówił, to każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. To było pod adresem któregoś z panów, który tam był. Pan Bielecki zdaje się – w ten sposób szef MEiN Przemysław Czarnek odniósł się w Radiu Zet do słów prezesa PiS. Poza szefem resortu edukacji jeszcze kilku polityków formacji rządzącej przekonywało w mediach, że prezes nie mówił o Bidenie.

Sama wizyta miała być dużym sukcesem i potwierdzać rosnące znaczenie naszego kraju. Tyle oficjalny przekaz. Pytani przez „Wprost” politycy PiS przyznają, że po cichu liczono na więcej, a dwudniowy pobyt Joe Bidena nad Wisłą można w najlepszym przypadku uznać za neutralny.