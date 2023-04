Życzenia na Wielkanoc 2023. Wierszyki dla rodziny i znajomych

Życzenia wielkanocne najlepiej złożyć osobiście. Jednak nie zawsze w czasie świąt mamy czas spotykać się ze wszystkimi członkami rodziny i przyjaciółmi. W takich sytuacjach zazwyczaj staramy się złożyć życzenia telefonicznie.

Popularność zyskują również życzenia wysyłane w formie SMS lub przez internetowe komunikatory. Gdy puścimy wodze fantazji, możemy rozbawić naszego znajomego ciekawym obrazkiem, filmikiem czy wierszykiem.

Wielkanoc 2023. Dlaczego to święto ruchome?

Większość świąt katolickich ma swój stały termin w kalendarzu. Wielkanoc jednak jest świętem ruchomym. Podczas soboru nicejskiego ustalono, że to święto będzie przypadać w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Może wypaść najwcześniej 22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia. W tym roku Święta Wielkanocne wypadają 9 kwietnia.

Życzenia na Wielkanoc

Z okazji Wielkanocy składamy życzenia zarówno dalszym członkom rodziny, jak i przyjaciołom czy znajomym. Jednak czasami zdarza się, że nie mamy pomysłu na to, jak sformułować okolicznościową wiadomość. Wtedy przydać się mogą różne świąteczne wiersze.

Przykładowe wiersze wielkanocne

Krzyczmy głośno Alleluja, to Wielkanoc zawitała,

Aby w naszych domach radość wiecznie bywała,

Aby zdrowie dopisywało i szczęścia nie było mało,

A do tego z całego serca życzę ci, by spełniły się Twe sny.

Moc prezentów od zajączka

co koszyczek trzyma w rączkach.

Wielu wrażeń, mokrej głowy,

w poniedziałek dyngusowy.

Życzę jaja święconego

i wszystkiego najlepszego!

Dużo cudów, wielkiej mocy

Z okazji Wielkanocy,

Zero zmęczenia, marzeń spełnienia,

Serca szczerego i śniadania sytego.

Niech to będzie miły czas,

Dla wszystkich nas!

Czytaj też:

Z tymi politykami Polacy chcieliby spędzić Wielkanoc. Zaskakujące wyniki sondażuCzytaj też:

Jak nie wydać fortuny na Wielkanoc? Sposób na świąteczną drożyznę