Nie żyje Zofia Czekalska ps. „Sosenka”. Powstańczyni miała 100 lat

„»Pani jest coraz młodsza!« – mówiłem za każdym razem, kiedy się spotykaliśmy. I to nie była urzędowa uprzejmość. Bo tych pokładów energii i zapału, które miała zawsze w sobie, mógłby jej pozazdrościć każdy (ja z całą pewnością zazdrościłem). Bo za każdym razem zarażała uśmiechem, który praktycznie nigdy nie schodził z jej twarzy” – napisał Rafał Trzaskowski informując o śmierci „Sosenki”.

I dalej. „Ostatni raz widzieliśmy się na spotkaniu wielkanocnym w Domu Powstańców Warszawskich. Więcej spotkań niestety już nie będzie. Za każde z tych, których miałem zaszczyt doświadczyć – dziękuję” – czytamy.

„Pani Zofio, „Sosenko” – dziękujemy za wszystko. Warszawa zawsze będzie o Pani pamiętać” – zapewnił Rafał Trzaskowski.

Nie żyje Zofia Czekalska ps. „Sosenka”

Zofia Czekalska urodziła się w Tomaszowie Mazowieckim 6 lipca 1923 roku. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego miała 21 lat. Była łączniczką Centralnej Składnicy Aptecznej odcinka zachodniego, a następnie „łączniczką-sanitariuszką”. Całe powstanie spędziła w Śródmieściu.

Po kapitulacji powstania trafiła do obozu jenieckiego. Po wyzwoleniu wróciła do Polski. Najpierw zamieszkała w rodzinnym Tomaszowie Mazowieckim, potem w Warszawie. W stolicy mieszkała do dziś.

Przez lata pracowała w warszawskich teatrach, w których szyła stroje sceniczne. W 2018 roku. Prezydent Andrzej Duda odznaczył ją Złotym Krzyżem Zasługi „za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania prawdy o najnowszej historii Polski”.

