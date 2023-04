Zawstydzający sondaż dla „Wiadomości” TVP. Ocena wystawiona przez większość może zaboleć

W sondażu, który został przeprowadzony przez IPSOS dla OKO.press i TOK FM, respondentów zapytano, czy „Wiadomości”, flagowy program informacyjny Telewizji Polskiej, przedstawia prawdziwy obraz polskiej rzeczywistości. 21 proc. badanych odpowiedziało twierdząco (w tym 9 proc. wskazało wariant „zdecydowanie tak”, a 12 proc. – „raczej tak”). Przeciwnego zdania jest 69 proc. głosujących (50 proc. jest przekonanych, że „Wiadomości” nie odzwierciedlają prawdy, 19 proc. uważa, że raczej tego nie robią).

Najnowszy sondaż. Polacy ocenili „Wiadomości” TVP

Przedstawiono również bardziej szczegółowe wyniki badania, które pokazują, jak rozkładały się głosy w zależności od politycznych przekonań elektoratu. Wśród osób, które deklarują, że chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość, aż 68 proc. jest przekonanych, że „Wiadomości” TVP pokazują prawdę o Polsce, a 23 proc. uważa, że tak nie jest.

Wśród osób, które wskazują, że wezmą udział w wyborach, ale zagłosują na inną niż PiS partię, „Wiadomościom” ufa 6 proc. Odmienną opinię na ten temat ma 87 proc. ankietowanych.

Prof. Markowski: Z tego, co widzę, to jest telewizja nieprawdopodobnie zaściankowa

Prof. Radosław Markowski, politolog i socjolog, został poproszony o skomentowanie wyników sondażu. Jak przekazał ekspert, sam ogląda TVP tylko od czasu do czasu, by „sprawdzić, czy może coś się zmieniło”. – Z tego, co widzę, to jest telewizja nieprawdopodobnie zaściankowa. Tam Polak nie dowiaduje się niczego o świecie. Różne rzeczy się dzieją w Indonezji, w Tajlandii, w Brazylii a w „Wiadomościach" TVP nic o tym nie ma. To jest taka nasza swojska „ziomalska" telewizja – ocenił wykładowca Uniwersytetu SWPS.

Prof. Markowski zwrócił również uwagę na tę część wyborców PiS, którzy nie wierzą w rzetelność przekazu „Wiadomości” TVP. – Tylko rozumiem, że my nie wiemy, co oni tam uważają za nierzetelne – może brakuje im jeszcze silniejszego podkręcenia narracji, że mamy do czynienia z hitlerowcami w opozycji – skomentował w programie „Poranek Radia TOK FM”.

Sondaż został przeprowadzony przez IPSOS z wykorzystaniem metody CATI w dniach 20-23 marca.

Czytaj też:

„Wiadomości” TVP nie przepuściły okazji, aby uderzyć w opozycję. Wykorzystały Joe BidenaCzytaj też:

„Wiadomości” TVP wysłały człowieka do Dubaju, żeby badał sprawę Sikorskiego. Jest też sondaż