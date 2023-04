Kobieta chciała zapłacić, by zabito jej męża. Zabójcę werbowała w sklepie

3 kwietnia na komendę w Bieruniu zgłosił się mężczyzna, informujący o nietypowej umowie. 29-letnia kobieta miała przekazać mu 30 tys. zł za zabójstwo mężczyzny, którego nawet nie znał. Jak się później okazało, celem planowanej zbrodni był jej mąż.

Bieruń. 30 tys. zł za zabicie męża

Bieruńscy kryminalni po otrzymaniu zawiadomienia niezwłocznie rozpoczęli czynności w celu ustalenia sprawcy i potencjalnej ofiary. Ja się okazało, 29-letnia kobieta chodząc po sklepie szukała osoby, która zostałaby dla niej płatnym zabójcą. Za ten czyn oferowała 30 tysięcy złotych.

Zatrzymana kilkakrotnie nakłaniała młodego mężczyznę do popełnienia tego czynu, przekazała nawet część obiecanej kwoty. Bieruńscy śledczy ustalają charakter udziału mężczyzny w sprawie. Sprawczyni podżegania do zabójstwa w wyniku podjętych czynności została zatrzymana i trafiła do bieruńskiej komendy.

Chciała, by ktoś zabił jej męża. Grozi jej dożywocie

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 29-latka usłyszała już prokuratorski zarzut podżegania do zabójstwa. Sąd na wniosek śledczych zastosował wobec niej 3-miesięczny areszt. Teraz kobiecie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.