Chciał strzelać do losowych osób w Warszawie. Poinformował policję w nietypowym momencie

Polska policja bierze udział w ćwiczeniach pod kryptonimem „Wolf-Ram-23”. Mają one pomóc służbom doskonalić swoje umiejętności niezbędne do radzenia sobie w sytuacji kryzysowej. Pierwsze szkolenie rozpoczęło się w nocy z 17 na 18 kwietnia w Warszawie i swoim obszarem obejmie dwie stacje metra – Stare Bielany oraz Stadion Narodowy.

Zgodnie z planem miały nie być upublicznione. Jednak ze względu na sytuację za wschodnią granicą, a także by nie wzbudzać niepotrzebnej paniki wśród mieszkańców Warszawy, podjęto decyzję, by o ćwiczeniach poinformować opinię publiczną.

W czasie ćwiczeń do dyżurnego Stołecznego Stanowiska Kierowania wpłynęła informacja dotycząca podłożenia ładunku wybuchowego na Dworcu Centralnym w Warszawie. Nie był to jednak element ćwiczeń. Policjanci podjęli błyskawiczne działania, zatrzymując 35-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Mężczyzna trafił do aresztu.

– Groził, że podłoży ładunki wybuchowe, które będą zagrażały życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozmiarów – powiedziała Wirtualnej Polsce Iwona Kijowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Mężczyzna miał także informować, że będzie podchodził do losowych osób i je „rozstrzela”. Zapowiedział, że w trakcie swoich działań będzie przemieszczał się po różnych miastach Polski. Teraz służby ustalają, czy rzeczywiście miał taki zamiar.

Inna sytuacja w trakcie ćwiczeń, a zupełnie z nimi niezwiązana, miała miejsce przy stacji metra Stare Bielany, gdzie zasłabł mężczyzna. Szybka reakcja policjantów i służb medycznych pozwoliła na uratowanie mu życia.

We wtorek mieszkańcy Łodzi i Poznania otrzymali alert przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „W związku z planowanymi na dziś ćwiczeniami, do odbiorców na terenie Łodzi i Poznania rozesłano alert RCB. Możliwe utrudnienia w komunikacji. Zachowaj spokój. Stosuj się do poleceń służb” – napisała na Twitterze instytucja.

