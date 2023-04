Śmierć L. Kaczyńskiego i obecność Saakaszwilego w szpitalu powiązane? Macierewicz nie ma złudzeń

– Władimir Putin stara się zabić każdego, kto chce pokrzyżować jego plany ponownego uczynienia z Rosji imperium w modelu stalinowskim. Dzisiaj mamy już niestety całą kartotekę faktów, które pokazują go jako mordercę tych, których uważa za swoich przeciwników. Wcześniej wielu wydawało się to nieprawdopodobne, woleli w to nie wierzyć, że Putin robi prezydentowi Saakaszwilemu to, co mu obiecał; że zabił prezydenta Kaczyńskiego – mówił dla Gazety Polskiej Giorgi Baramidze.

Do słów byłego p.o. premiera Gruzji odniósł się w TVP Info Antoni Macierewicz. – To bardzo emocjonalny punkt widzenia, zgodny z tym, jak działa Putin. Z mojego punktu widzenia raczej chodziło przede wszystkim o wyeliminowanie formacji niepodległościowej. O uniemożliwienie Polsce realizowania polityki pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego – mówił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Antoni Macierewicz o śmierci Lecha Kaczyńskiego pod Smoleńskiem

Macierewicz kontynuował, że chodziło o sojusze z USA, Ukrainą, Litwą czy Gruzją. – Trzeba przypomnieć, że pan prezydent Kaczyński zgłosił w 2008 roku wniosek, żeby Gruzja i Ukraina zostały przyjęte do NATO. Gdyby zostało to wówczas zrealizowane, nie byłoby dzisiejszej wojny. To jest także kwestia systemu w Redzikowie, który miał nas bronić i będzie bronił przed ewentualnym atakiem nuklearnym ze strony Rosji – podkreślał były minister obrony narodowej.

Wiceprezes PiS zarzucił Donaldowi Tuskowi, że jako ówczesny premier „nie aprobował takich działań”. Macierewicz dodał, że z takiego rozwiązania nie byli również zadowoleni Rosjanie. – Próbowali wymusić, żeby Polska z tego zrezygnowała. No i wreszcie energetyka. To jest kwestia Nord Stream, na który nie zgadzał się prezydent Kaczyński, bo wiedział, że to uzależni Polskę i inne kraje od energetyki rosyjskiej, a Rosja wymuszała to za wszelką cenę, na co zgadzał się Tusk – podsumował były szef MON.

