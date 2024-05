Zamach na premiera Słowacji. W jakim stanie jest Robert Fico?

Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony. Do zdarzenia doszło podczas wyjazdowego posiedzenia rządu w miejscowości Handlova, gdy polityk wyszedł do zgromadzonych przed budynkiem ludzi. Resort spraw wewnętrznych potwierdził, że była to próba zamachu. Prokurator generalny Słowacji przyznał, że jest zdruzgotany, a zdarzenie to jest konsekwencją napiętej atmosfery i nienawiści jaka panuje w kraju. Sprawcą zamachu był około 70-letni obywatel Słowacji.

Na profilu Roberta Fico w mediach społecznościowych przekazano najnowsze informacje o stanie zdrowia szefa słowackiego rządu.

Robert Fico w stanie zagrażającym życiu

„Został wielokrotnie postrzelony i obecnie jest w stanie zagrażającym życiu” – czytamy. Jak podano, w tym momencie jest transportowany helikopterem do Bańskiej Bystrzycy, bo dotarcie do Bratysławy z powodu konieczności przeprowadzenia natychmiastowej operacji zajęłoby zbyt dużo czasu. „Najbliższe godziny będą decydujące” – podano.

Z informacji przekazywanych przez lokalne media wynika, że polityk został ranny i tuż po godzinie 14:30 wysłano po niego helikopter ratunkowy. Godzinę później Centrum Operacyjne Pogotowia Ratunkowego Republiki Słowackiej przekazało, że akcja wciąż trwała. Przed godziną 16:00 śmigłowiec miał wylądować w pobliżu docelowego szpitala.

Lokalne media pokazały nagranie, na którym widać jak w otoczeniu grupy lekarzy słowacki premier jest przewożony na noszach.

