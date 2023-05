Święto Narodowe 3 Maja. Prezydent apelował o wysoką frekwencję

Podczas przemówienia na Placu Zamkowym z okazji Święta Narodowego 3 Maja prezydent Andrzej Duda zachęcał do udziału w wyborach, od lokalnych po parlamentarne i prezydenckie. – Mówię to z całą odpowiedzialnością, o to was proszę – zaznaczył. Dziękował tym, którzy „parli w kierunku NATO i Unii Europejskiej”.

W dniu Święta Narodowego 3 Maja prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie na Placu Zamkowym w Warszawie. Prezydent mówił o znaczeniu Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie. Wspomniał o ataku Rosji na Ukrainę w 2014 i 2022 roku i powiedział, że napaść przypominała zagrabienie polskich ziem przez zaborców w XVIII wieku. Prezydent Andrzej Duda: Dziś jesteśmy Zachodem – Najpierw zagarnięcie części ziemi, potem części, potem znów. Dziś na szczęście wokół Ukrainy są tacy, którzy jej pomagają, żeby mogła odeprzeć tego jednego straszliwego agresora. Dziękuję, że takim krajem jesteśmy. (…) – mówił Andrzej Duda. – Jesteśmy dziś ze Stanami Zjednoczonymi, z Zachodem. Bo jesteśmy Zachodem. Także i politycznie – dodał. Może od tamtych dwóch konstytucji należy patrzeć, dlaczego w ogóle zostały uchwalone. Dla wolności, której chcieli Amerykanie, której chcieliśmy my, Polacy. Złoty klucz ustrojowy wolności dla Ameryki okazał się kluczem do wzrostu na skalę światowego mocarstwa. – powiedział. – Państwo słabe będzie podległe. Albo kolejne pokolenia będą budować Polskę suwerenną, albo będzie to Polska, gdzie są inni panowie – mówił prezydent. – Jesteśmy krajem, gdzie władza zależy od narodu, upodmiotowionego w Konstytucji 3 Maja i jest zapisywany jako suweren Rzeczypospolitej. Ten, który decyduje. Apeluję, byście brali udział w wyborach lokalnych, do dzielnic, osiedli, poprzez miasta, wioski, gminy, powiaty, województwa, aż do wyborów parlamentarnych i prezydenckich – kontynuował. – Mówię to z całą odpowiedzialnością.To prawdziwy probierz demokracji, to odpowiedzialność za Polskę. Proszę, abyście włączali się aktywnie w budowanie Rzeczypospolitej – apelował prezydent. Uroczystości zakończyła defilada Wojska Polskiego. Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. 232 lata temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli, wciąż jeszcze podzielonych na stany. Czytaj też:

