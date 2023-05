Jarosław Kaczyński zapowiedział zmiany w programie 500+. „Inna suma”

Prezes PiS podsumował w niedzielę konwencję „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”. – Są takie konkrety, na które szczególnie się oczekuje, na tej sali i tam wśród tych, którzy niekoniecznie nam dobrze życzą, ale bardzo się interesują tym, co się tutaj dzieje. Otóż chodzi o sferę socjalną, którą kontynuujemy, ale także rozwijamy – mówił Jarosław Kaczyński.

Zmiany w programie 500+. „Nazwa będzie ciągle pamiętana”

Jak przekazał, od nowego roku wprowadzone zostaną zmiany w programie 500+. – To będzie nazwa ciągle pamiętana, ale suma już inna – 800+ – oświadczył. Na tę informację sala zareagowała oklaskami. – Niektórzy tutaj skandują moje imię, ale to przecież nie ja będę dawał – podkreślił żartobliwie prezes PiS.

– Druga sprawa, jak sądzę też bardzo ważna. Bezpłatne leki od 65. roku życia. W bardzo krótkim czasie, oczywiście to wymaga rozwiązań prawnych i budżetowych, ale można powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji, także bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia – dodał.

Premier Morawiecki: propozycje z konwencji PiS na najbliższym posiedzeniu rządu

Przedstawione na konwencji plany PiS skomentował premier. „Programowy UL to konkretny przepis na bezpieczną i szczęśliwą przyszłość Polski! Już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów zajmiemy się propozycjami ogłoszonymi na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Dla polskich rodzin! Dla ich dobrobytu! Dla ich szczęścia! Wygramy!” – napisał Mateusz Morawiecki.

Rządowy program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. W jego ramach rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

