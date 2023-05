13-latek z Biłgoraja trafił do szpitala. Kolega odgryzł mu kawałek czoła

Do brutalnej sytuacji doszło w niedziele po południu na boisku szkolnym w Aleksandrowie pod Biłgorajem w województwie lubelskim. Podczas bójki 13-latek został dotkliwie pobity przez 12-latka, który odgryzł mu kawałek skóry na czole. – Napastnik wygryzł mu zębami kawałek skóry z czoła, a jego dwóch kolegów nie reagowało i nagrywało to zdarzenie – mówiła Nowej Gazecie Biłgorajskiej rodzina poszkodowanego.

– Jeden z chłopców zaatakował i pobił Maksa. Chłopak prosił o pomoc. Kiedy zaczął krwawić i błagał, żeby zadzwonili na pogotowie, świadkowie powiedzieli: sam sobie k***a dzwoń i uciekli. Maks leży w szpitalu, będzie mieć przeszczep skory. Z tego co nam wiadomo, już wcześniej były plany ataku na Maksa – opowiadała biłgorajskiej gazecie rodzina poszkodowanego.

Policja potwierdza

Sprawę potwierdziła także rzeczniczka policji w Biłgoraju Joanna Klimek. – W pewnym momencie 12-latek odgryzł 13-latkowi fragment skóry z czoła. Obrażenia, jakich doznał, wymagały natychmiastowej pomocy lekarskiej. Chłopiec został przetransportowany do szpitala w Lublinie, gdzie nadal przebywa – poinformowała Klimek. – Z uwagi na charakter sprawy oraz wiek chłopców o zdarzeniu został poinformowany sąd rodzinny, który jest właściwy do rozstrzygania w tego typu sprawach. Kolejne czynności wykonujemy na polecenie sądu – uzupełniła rzeczniczka.

Apel rodziny

Po sytuacji rodzina poszkodowanego chłopca postanowiła zaapelować do innych. – Prosimy wszystkich o to, by nagłośnili tę sprawę i nauczyli swoje dzieci zachowania wobec innych rówieśników. Prosimy by reagowali na to co się dziele – mówili Nowej Gazecie Biłgorajskiej bliscy.

