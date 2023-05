Potrącił kobietę w ciąży i nie udzielił jej pomocy. Pirat drogowy już w rękach policji

17 maja w środę około godziny 16:30 kierujący pojazdem osobowym marki Citroen potrącił w Krakowie 30-letnią kobietę w ciąży. Do zdarzenia doszło na ul. Bartla, na przejściu dla pieszych. Kierowca nie udzielił pomocy poszkodowanej i odjechał z miejsca zdarzenia. Załoga pogotowia ratunkowego wezwana na miejsce udzieliła rannej pomocy medycznej. Kobieta z podejrzeniem złamania ręki oraz żeber została zabrana do szpitala.

Potrącenie w Krakowie. Policja dopadła sprawcę zdarzenia

Policjanci po przybyciu na miejsce zdarzenia wykonali szereg czynności, ustalając m.in. świadków tego zdarzenia oraz pojazd biorący w nim udział. Mundurowi sprawdzili pobliski rejon, jednak sprawca zdążył się oddalić i ukryć. Do dalszych działań szybko przystąpili policjanci z Komisariatu Policji VI w Krakowie, którzy operacyjnie ustalili personalia sprawcy wypadku. Następnie funkcjonariusze sprawdzili m.in. adres w centrum Krakowa, pod którym zamieszkiwać miał zbiegły mężczyzna. Nie zastali jednak nikogo w domu.

Następnego dnia, w czwartek 18 maja, około godziny 14:30 policjanci udali się do miejsca pracy poszukiwanego, które znajdowało się w rejonie Podgórza. To właśnie tam kryminalni zatrzymali 66-latka podejrzewanego o spowodowanie wypadku. Następnie mężczyznę przewieziono do komisariatu przy ul. Ćwiklińskiej. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że posiada on zakaz prowadzenia pojazdów.

Zatrzymano pirata drogowego w Krakowie. Był pod wpływem substancji odurzających

Ponadto wstępne badania wykazały, że w trakcie zatrzymania pirat drogowy znajdował się pod wpływem amfetaminy. Obecnie trwają dalsze czynności procesowe z zatrzymanym. 66-latek może usłyszeć zarzuty spowodowania wypadku drogowego oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Może mu grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

