Pożar domków letniskowych we Wdzydzach. 12 zastępów straży pożarnej w akcji

Zawiadomienie o pożarze we Wdzydzach Kiszewskich w powiecie kościerskim wpłynęło do centrum alarmowego około godziny 16:45. Do akcji gaśniczej rozdysponowano 12 zastępów straży pożarnej, ponieważ oprócz budynków ogień zajął też poszycie leśne, co groziło rozprzestrzenieniem się płomieni na znacznie większy obszar.

Pożar we Wdzydzach Kiszewskich

Po przybyciu na miejsce strażacy stwierdzili, że płoną trzy domki letniskowe. Przebieg akcji gaśniczej opisali w rozmowie z koscierzyna.naszemiasto.pl. – Nasze działania polegały na obronie innych zagrożonych budynków, ugaszeniu ognia, poszycia leśnego oraz domków letniskowych – przekazali.

W całym zdarzeniu udało się uniknąć ofiar w ludziach. Nikt nie został poszkodowany. Nie wiadomo obecnie, co spowodowało zaprószenie ognia. Wiadomo jedynie, że obecnie w polskich lasach jest wyjątkowo sucho i warto zachować szczególną ostrożność, by uniknąć kolejnych podobnych pożarów. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają teraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

