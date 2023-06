Młoda kobieta szła drogą i trafiła na patrol policji. Miała do funkcjonariuszy nietypową prośbę

Do niebezpiecznie wyglądającej sytuacji doszło w sobotę 10 czerwca po godz. 20. w miejscowości Konradowo (woj. lubuskie). Pilot szybowca musiała lądować w polu kukurydzy. Portal zw.pl podał, że kobieta przygotowywała się do zawodów i leciała z Niemiec do Leszna.

Młodej pilotce nic się nie stało. Kobieta potrzebowała jednak pomocy w wyciągnięciu i przetransportowaniu maszyny na drugą stronę ruchliwej drogi. Pilotka z Poznania w tym celu zatrzymała poruszający się drogą krajową numer 12 patrol policji, który patrolował ten region.

Konradowo. Kobieta lądowała szybowcem w polu kukurydzy

Kobieta pilotująca szybowiec poprosiła funkcjonariuszy o pomoc. Policjanci podczepili linkę do haka holowniczego i powoli wciągnęli samolot z pola kukurydzy na teren stacji paliw. Cała akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie.

Serwis newslubuski.pl zaznaczył, że nie było to lądowanie awaryjne, tylko w terenie przygodnym. „Takie lądowania, głównie na polach uprawnych, zdarzają się bowiem stosunkowo często. Wystarczy, że zmienią się warunki i pilotowi szybowca może zabraknąć noszenia na powrót do lotniska” – wyjaśniono.

