Parada Równości pod patronatem Trzaskowskiego. Warszawę „zaleje tęcza”

Parady Równości na stałe wpisały się już w krajobraz polskich miast. Co roku ich ulicami maszerują m.in. przedstawiciele społeczności LGBT+, organizacji zabiegających o równouprawnienie mniejszości seksualnych oraz wszyscy ci, którzy chcą swoją obecność wesprzeć ideę równości i różnorodności.

W tym roku patronat nad największym takim wydarzeniem w Polsce, czyli warszawską Paradą Równości, objął prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Wydarzenie jest częścią obchodów warszawskiego Miesiąc Równości nawiązującego do Pride Month, czyli Miesiąca Dumy, który świętowany jest na całym świecie właśnie w czerwcu.

Trasa przemarszu

Do tej pory parada wyruszała z Placu Defilad, jednak obecnie trwają tam prace remontowe, których celem jest przekształcenie przestrzeni pod Pałacem Kultury i Nauki w Plac Centralny. W związku z tym przemarsz rozpocznie się na skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, czyli miejsca do którego dojechać można obiema liniami metra.

Następnie uczestnicy wydarzenia przejdą ulicami Marszałkowską i Waryńskiego do stacji metra Politechnika, gdzie skręcą w aleję Armii Ludowej. Następnie skręcą w al. Niepodległości i przejdą ulicami Chałubińskiego i Jana Pawła II, by następnie na Rondzie ONZ skręcić w ulicę Świętokrzyską i powrócić w miejsce startu. Stamtąd uczestnicy parady będą mogli udać się na uliczną imprezę, a później na after party.

W związku z imprezą należy spodziewać się utrudnień w ruchu. W trakcie formowania się parady zamknięte zostaną ulice Świętokrzyska, Marszałkowska i Emilii Plater. Później do godziny 17.00 policja będzie kolejno wyłączała z ruchu kolejne ulice. Wiele linii autobusowych i tramwajowych będzie tego dnia kursowało na innych trasach. Bez zmian poruszać będą się natomiast linie metra.

Wydarzenia towarzyszące

Parada nie jest jedynym wydarzeniem, przygotowanym tego dnia przez organizatorów. Powstanie m.in. Miasteczko Równości. „Osoby, które nie będą mieć siły na przejście całego marszu, mogą wrócić do Miasteczka, gdzie cały czas będą mogły odpocząć w przyjaznej atmosferze” informują organizatorzy.

Ponadto odbędzie się również Bieg Równości. „To bieg dla wszystkich osób. Zapraszamy zarówno biegaczki_y, jak i osoby chętne do pokonania trasy w dowolny inny sposób – na rowerze, rolkach, z kijkami (nordic walking), czy po prostu idąc” – zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Na zakończenie dnia będzie zaś można wybrać się do kina na przygotowany specjalnie na tę okazję maraton filmowy. „W planie premiery, wyciskacze łez, fascynujące dokumenty i filmy, które celebrują piękno oraz różnorodność naszej społeczności” – czytamy.

