Nożownik z Lubelszczyzny nadal na wolności. Policja poszukuje zabójcy 36-latka

Do brutalnego zabójstwa w Chełmie w województwie lubelskim doszło w nocy z piątku na sobotę. 30 czerwca po godzinie 23 na jednej z ulic miasta ugodzony nożem został 36-letni mężczyzna. Informacje na temat tego zdarzenia przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.

Policja i prokuratura o zbrodni w Chełmie

— 36-latek został kilkukrotnie ugodzony nożem. Trwają poszukiwania sprawcy – przekazała mediom prokurator. Podała też, że zwłoki zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej, w celu przeprowadzenia sekcji. — Na miejscu pracował prokurator, policja, zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia – dodawała Kępka.

Własny komunikat wydała też lokalna policja. — W związku z zabójstwem 36-letniego mężczyzny prowadzimy czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy – oznajmiła kom. Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Zaznaczyła, że choć policja jest w trakcie ustalania i przesłuchiwania świadków oraz zabezpieczania materiału dowodowego, to nadal jest za wcześnie, by omawiać szczegóły całej zbrodni.

Zabójstwo obywatela Ukrainy w Chełmie

Dziennikarze portalu RMF24.pl ustalili, że ofiarą nożownika padł 36-letni Ukrainiec. Do ataku miało dojść przed północą na parkingu przy ulicy Wołyńskiej w Chełmie. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że nożownik zadał swojej ofierze cztery ciosy ostrym narzędziem w okolice klatki piersiowej. Podjęto reanimację, jednak ranny mężczyzna zmarł.

