Koalicja rządowa PiS-u z Konfederacją? Włodzimierz Czarzasty dla „Wprost”: Boję się tego

Joanna Miziołek, „Wprost”: Podobno to Pan jest głównym blokującym szybkie powstanie paktu senackiego. Usłyszałam od jednego z samorządowców, że przeciąga Pan rozmowy.

Włodzimierz Czarzasty: Po pierwsze, nie biorę udziału w tych rozmowach. Po drugie, strona lewicowa jest tam najbardziej koncyliacyjna. W związku z tym myślę, że ktoś na pewno wprowadza błąd. Ze strony senackiej rozmowy prowadzi pan senator Frankiewicz.

Lewica stawia podczas rozmów twarde warunki?

Lewica nie stawia żadnych twardych warunków.

Jesteście na tyle koncyliacyjni, że zgadzacie się na start Romana Giertycha.

W sprawie Romana Giertycha mówimy ciągle do samo. To jest bardzo konsekwentne. Jeśli pan Roman Giertych ma startować, to niech go ktoś zgłosi. Wiadomo, że nie zrobi tego Lewica, bo pan Roman Giertych nie jest z naszej bajki i to delikatnie powiedziane. Ze względu na swoje poglądy, historię, to co robił, ale także to, co mówi. Jeśli chodzi o prawa kobiet, jeśli chodzi o prawa osób LGBT. Nie zaobserwowałem, żeby w tych kwestiach coś się zmieniło. Sytuuję go po stronie Konfederacji i pana Brauna.

Dlaczego nikt z opozycji nie chce zgłosić Romana Giertycha?

Nie znam odpowiedzi, ale słyszę po prostu, co jest mówione na jego temat.

Nikt go nie chce. Mówiłem, że jeśli ktoś zgłosi Romana Giertycha, to będzie brał za niego odpowiedzialność. I nikt nie chce tego zrobić. Ciekawe dlaczego?

Kiedy rozmowy w sprawie paktu senackiego dobiegną końca? Pakt senacki miał być najprostszą formą porozumienia między partiami opozycyjnymi.

Nie podzielam pani opinii w tej sprawie. Rozmowy się przeciągają, bo układa się pięć stron. Nigdy nie byłem huraoptymistyczny co do negocjacji w tej sprawie. Ale myślę, że dobrze by było, żeby na przełomie lipca i sierpnia rozmowy się zakończyły.

Jakie są dzisiaj pana relacje z Donaldem Tuskiem?