Handlarz ludźmi zatrzymany na granicy z Polską. Był ścigany czerwoną notą Interpolu

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej poinformował o szczegółach sytuacji, do której doszło 3 sierpnia na przejściu w Medyce. Do odprawy na wyjazd z Polski zgłosił się Mołdawianin. W trakcie kontroli 44-latka okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany za handel ludźmi przez mołdawskie władze, które wystawiły za nim czerwoną notę Interpolu. Za to przestępstwo w grozi w Mołdawii do 15 lat pozbawienia wolności. Cudzoziemiec został zatrzymany i tymczasowo aresztowany.

Od stycznia 2023 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ponad 130 osób będących w zainteresowaniu polskich i zagranicznych służb.

Czym jest czerwona nota Interpolu?

Czerwona nota Interpolu to sposób przekazywania przez Sekretariat Generalny Interpolu informacji do organów ścigania na całym świecie, że dana osoba poszukiwana jest przez wymiar sprawiedliwości jednego z państw członkowskich czy międzynarodowy sąd lub trybunał karny w celu aresztowania i ekstradycji.

Czerwone noty są wystawiane w momencie, kiedy potrzebna jest pomoc w namierzeniu osoby, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W praktyce czerwone noty publikowane są najczęściej za sprawcami poważnych przestępstw, zbiegami z zakładów karnych lub terrorystami.

Europejski Nakaz Aresztowania – co to jest?

Czerwona nota Interpolu nie jest tym samym co międzynarodowy nakaz aresztowania. Pomiędzy państwami UE funkcjonuje Europejski Nakaz Aresztowania. ENA to uproszczona forma ekstradycji istniejąca pomiędzy państwami członkowskimi UE, która umożliwia aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa.

Czytaj też:

SG zatrzymała dwóch cudzoziemców. Byli poszukiwani czerwoną notą InterpoluCzytaj też:

Interpol i policja trzech krajów szukają informacji o 22 kobietach. Zaangażowała się aktorka z Gry o Tron