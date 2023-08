Podcast „Wprost Przeciwnie”: Samozwańczy wolontariusze czy wykwalifikowana kadra? Kto zajmuje się pomocą humanitarną?

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”.



Zobacz fragment odcinka:

Paulina Socha-Jakubowska: Jak to się stało, że zajęłyście się właśnie tym tematem? Pomocą humanitarną?

Natalia Makulska: Skończyłam stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją Afryka i Bliski Wschód, a także studia podyplomowe z pomocy humanitarnej, które są współorganizowane właśnie przez PAH, bo pomoc humanitarna zawsze była w polu moich zainteresowań. Zawsze miałam poczucie, że to jest coś, w czym chciałam spróbować, działać, że chciałabym wykorzystać wiedzę, którą zdobyłam na studiach.

Daria Wrażeń: Mam podobne wykształcenie, skończyłam arabistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i później również podyplomowe studia pomocy humanitarnej na Uniwersytecie Warszawskim. To było pierwszy rocznik tych studiów, które zresztą PAH współtworzył. Zawsze wiedziałam, że będę pracownikiem humanitarnym. Już od liceum. Po pierwszym roku studiów wybrałam się na wolontariat do Libanu. Później kupiłam sobie bilet w jedną stronę do Syrii, gdzie spędziłam 3 miesiące pomagając, jeszcze przed wojną, w domu dziecka.