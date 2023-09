Morderstwo we wsi Kanie pod Warszawą. Zatrzymana została jedna osoba

Do opisywanego tutaj zabójstwa doszło w środę 30 sierpnia w miejscowości Kanie koło Warszawy. Nadzór nad tą sprawą przejęła Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie. Choć obecnie śledczy nie zdradzają za wiele informacji na temat swoich działań, to ujawnili wiadomość o zatrzymaniu jednej osoby. Miało dojść do tego w czwartek 31 sierpnia.

Zabójstwo i usiłowanie zabójstwa w Kaniach koło Pruszkowa

Prokurator Marcin Przestrzelski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z mediami potwierdził, że w Kaniach doszło do zabójstwa i usiłowania zabójstwa. – Do czasu realizacji czynności procesowych z osobą zatrzymaną, ze względu na dobro postępowania, prokuratura nie może udzielić dalszych, szczegółowych informacji – zaznaczał.

Informację o zatrzymaniu jednej osoby przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie asp. szt. Monika Orlik. Nieoficjalnie o ustaleniach policji możemy dowiedzieć się jedynie ze źródeł „Super Expressu”.

Ofiarą morderstwa 70-letni mężczyzna z niepełnosprawnością

Dziennikarze portalu SE.pl dowiedzieli się, że zamordowany to około 70-letni mężczyzna z niepełnosprawnością. Do ataku miało dojść podczas próby sprzedaży przez niego samochodu. Ranny zmarł na miejscu. W zdarzeniu ucierpiała też 63-letnia opiekunka ofiary. Do szpitala przetransportowano ją śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Tam lekarze potwierdzili uraz głowy i ocenili jej stan jako ciężki.

Jak czytamy na wspomnianym portalu, w trakcie policyjnej akcji, przed posesją zauważyć można było zakrwawione części garderoby oraz rękawiczki jednorazowe. Świadkowie przekazali, że wszystko wydarzyło się około godziny 19. – Tutaj było z 20 samochodów policyjnych. Nikt nie chciał nam powiedzieć, co się stało, dopiero później dowiedzieliśmy się, że Tadzia zamordowano – mówił jeden z sąsiadów.

