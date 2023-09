NIK złożyła zawiadomienie do prokuratury na szefa MAP. Jest odpowiedź resortu

Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie stwierdziła, że od października 2020 r. na niespotykaną w Europie skalę, w Polsce powstawały szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19. NIK stwierdziło, że działo się to „bez żadnego planu, rzetelnej analizy danych o sytuacji epidemicznej i dostępności kadr medycznych oraz kalkulacji kosztów. Według Najwyższej Izby Kontroli zbędnych było 14 szpitali tymczasowych za ponad 600 mln zł”.

29,5 mln zł kosztowało utworzenie i uruchomienie szpitala tymczasowego w hali Netto Arena w Szczecinie, w którym nie przyjęto ani jednego pacjenta. Zaznaczono też, że „nieskoordynowane w skali kraju działania doprowadziły do powstania nadmiernej, w stosunku do potrzeb, rezerwy łóżek covidowych i personelu medycznego”

NIK o kosztach utrzymania szpitali tymczasowych

Koszty utrzymania gotowości do udzielania świadczeń pacjentom z COVID-19 od marca 2020 r. do kwietnia 2022 r. we wszystkich przystosowanych do tego szpitalach wyniosły ok. 7 mld zł, przy 5 mld zł, które zostały przeznaczone na leczenie pacjentów z koronawirusem. NIK dodał, że kwoty nie obejmują tzw. dodatków covidowych wypłaconych personelowi medycznemu za wykonana pracę.

Najwyższa Izba Kontroli w przypadku trzech szpitali tymczasowych złożyła zawiadomienie do prokuratury. Dwa z nich dotyczą możliwości popełnienia przestępstwa przez Ministra Aktywów Państwowych, który w sposób niegospodarny wydał ponad 2,4 mln zł na nieutworzony ostatecznie szpital tymczasowy w Tarnowie. Kolejne ma związek z budową szpitala tymczasowego we Wrocławiu i uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez wojewodę dolnośląskiego.

Wrocławski szpital tymczasowy został według NIK wybudowany w warunkach samowoli budowlanej, a działania wojewody ws. tej inwestycji były chaotyczne i spóźnione. Ostatnie zawiadomienie dotyczyło faktury na 71 tys. zł, wystawionej szpitalowi MSWiA w Katowicach. Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła też szefowi MAP, że ten wraz z szefem KPRM nie rozliczył ostatecznie wydatków poniesionych przez większość spółek na budowę szpitali tymczasowych.

Stanowcza reakcja Ministerstwa Aktywów Państwowych na raport Najwyższej Izby Kontroli

Z zarzutami NIK stanowczo nie zgadza się Ministerstwo Aktywów Państwowych. „W okresie pandemii inwestycje te służyły do ratowania życia i zdrowia chorych na COVID-19. W trosce o pieniądze publiczne MAP bardzo uważnie pilnował, by przy ich realizacji żadna złotówka nie została wydana bez celu” – podkreślono w oświadczeniu.

Resort dodał, że „starał się też, by tam, gdzie niezbędne były jakiekolwiek prace adaptacyjne, remontowe, czy też zakupy, mogły one po zakończeniu pandemii służyć placówkom ochrony zdrowia”. „Najwyższa Izba Kontroli czyni teraz Ministerstwu Aktywów Państwowych zarzuty, że działanie nakierowane na ratowanie życia ludzkiego było niegospodarne i wymaga zbadania przez prokuraturę” – podkreślono.

MAP podkreśliło, że NIK nie uwzględnił, że pandemia COVID-19 nasilała się falami. „Ministerstwo Aktywów Państwowych jeszcze raz z całą stanowczością podkreśla – wszelkie działania związane z organizacją szpitali tymczasowych służyły ochronie życia i zdrowia obywateli, były staranne, rzetelne i nakierowane na najwyższą dbałość o środki publiczne” – zakończono.

