Drzwi do bazyliki w Dąbrowie Górnicze podpalone. To efekt orgii?

Do zdarzenia doszło w czwartek późnym wieczorem. Około godziny 22:00 zapaliły się drzwi wejściowe do parafii NMP Anielskiej Pani Dąbrowy Górniczej i Matki Zagłębia.

– Dostaliśmy zgłoszenie kilka minut po godz. 22.00. W świątyni paliły się boczne drzwi od strony ul. Królowej Jadwigi. Na miejsce skierowaliśmy trzy zastępy – powiedział „Faktowi” rzecznik PSP w Dąbrowie Górniczej Rafał Dulewski. Strażacy ugasili pożar w 25 minut, nikomu nic się nie stało. Dąbrowska policja prowadzi śledztwo w sprawie tego incydentu.

Podpalenie efektem skandalu?

Niewykluczone, że podpalenie może mieć związek z medialnymi publikacjami na temat orgii w budynku należącym do parafii. W nocy z 30 na 31 sierpnia służby ratunkowe interweniowały w mieszkaniu służbowym ks. Tomasza Z. (48 l.). „Gazeta Wyborcza” informowała, że duchowni zorganizowali imprezę o charakterze seksualnym. Księża mieli zażywać tabletki na potencję i zamówić męską prostytutkę. W pewnym momencie mężczyzna świadczący usługi seksualne stracił przytomność. Gdy ratownicy medyczni przyjechali na miejsce, aby udzielić mu pomocy, napotkali opór ze strony duchownych. Udało się to dopiero po wezwaniu na miejsce mundurowych. Następnie mężczyzna został przewieziony do szpitala, a potem wypisany na własne żądanie.

Impreza księży w Dąbrowie Górniczej. Uczestnik zasłabł

Oburzenia zachowaniem duchownych z Dąbrowy Górniczej nie krył ks. Kazimierz Sowa. Duchowny zamieścił post w mediach społecznościowych, w którym podkreślił, że nie jest to pierwszy skandal na tle seksualnym, a konkretnie homoseksualnym w tej diecezji. Kapłan przypomniał, że „kilka lat temu Watykan rozwiązał diecezjalne seminarium duchowne (mieściło się w Krakowie). Jedną z przyczyn miało być zachowanie i skłonności homoseksualne osób kierujących tą instytucją”.

Śledztwo w sprawie wydarzeń, do których doszło w budynku należącym do parafii Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Biskup sosnowiecki powołał również komisję, aby w trybie pilnym wyjaśniła okoliczności tej sytuacji.

