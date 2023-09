Ośrodek z piekła rodem. Jak pod Konstancinem zrobiono biznes na ludzkim cierpieniu

Ale też rozumiałam decyzję, którą podjęli. Karetka z ich ojcem pokonała 230 kilometrów (tak się złożyło, że też z mojej rodzinnej Częstochowy). Mowa o człowieku po udarze, w kiepskim – jak na moje oko – stanie, niesamodzielnym, wymagającym nawet karmienia.

Jak zakończyła się historia tego mężczyzny, nie wiem. Mam tylko nadzieję, że dobrze.

Wiem za to, jak zakończyła się nasza historia. Moja Mama zmarła 16 dni po opuszczeniu murów Leonardi. Z ośrodka trafiła wprost do szpitala. Czy przez trzy dni pobytu w tej placówce jej stan pogorszył się znacząco? Trudno powiedzieć. Pogorszył się na pewno. Może po prostu choroba postępowała w takim tempie… A może powinna mieć inną opiekę w tym czasie… Takich pytań mogę zadawać sobie dzisiaj dziesiątki.

Jedno wiem na pewno.

Miejsce, które miało być ratunkiem, okazało się fatalną pomyłką, jakimś chorym przystankiem, który – przez nas, jej dzieci – nasza Mama zaliczyła na kilkanaście dni przed swoją śmiercią.

Na dodatek – zafundowaliśmy jej to w dobrej wierze, to miały być dwa tygodnie dzielące jej pobyt w szpitalu po udarze, od powrotu do domu, to miała być gwarancja powrotu do bliskich w lepszym zdrowiu, w „pełni” sił…