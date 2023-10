Nie żyje Małgorzata Daniszewska. Wdowa po Jerzym Urbanie miała 68 lat

Małgorzata Daniszewska urodziła się w 1955 roku. W swojej karierze dziennikarskiej była m.in. redaktorką naczelną miesięcznika „Zły”, pracowała również jako wydawczyni i redaktorka naczelna czasopisma „Art & Business”. Swojemu mężowi, Jerzemu Urbanowi, przez 30 lat towarzyszyła w prowadzeniu tygodnika „NIE”.

Jak informuje portal Press, wdowa po Jerzym Ubranie zmarła we wtorek, 3 października. Równo rok po śmierci swojego męża, który zmarł 3 października 2022 roku. Małgorzata Daniszewska miała 68 lat. Informację o jej śmierci potwierdził redaktor naczelny tygodnika Waldemar Kuchanny. Również w mediach społecznościowych pisma pojawił się pożegnalny wpis. „ŻEGNAJ, GOSIU” – czytamy w krótkim poście.

„W pierwszą rocznicę śmierci Jerzego Urbana zmarła Gosia Daniszewska, żona Urbana, właścicielka i wydawczyni tygodnika »NIE«. W redakcji nazywana przez analogię do Urbana-Tatusia – Mamusią. Byli niezwykła parą i niezwykle się kochali. Razem tworzyli i redagowali tygodnik. Marcie wyrazy szczerego współczucia” – napisał na swoim profilu Kuchanny.

Małgorzata Daniszewska nie żyje

Po śmierci Jerzego Urbana jego żona przejęła wszystkie udziały w spółce URMA, wydawcy tygodnika „NIE”. Nową prezeską spółki została córka Daniszewskiej, Marta Miecińska. „Daniszewska objęła wszystkie 200 udziałów o wartości 100 tys. zł, które do tej pory należały do Jerzego Urbana – tak wynikało z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego” – informuje Press.

Przyczyna śmierci Daniszewskiej nie jest znana.

