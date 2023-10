Atak na Izrael. Prezydent zdecydował o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego

BBN informuje, że kontyngent liczący do 200 żołnierzy wraz z samolotami B-737, C-130 oraz C-295 zostanie użyty w terminie 8-15 października 2023 r. Pierwszy samolot z Polakami ewakuowanymi z Izraela wylądował w poniedziałek wcześnie rano na lotnisku Okęcie. Kolejne dwa są w drodze.

W związku z sytuacją w Izraelu Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalną infolinię +48 22 523 88 80 dla obywateli polskich

Z kolei Polska Izba Turystyki powołała sztab kryzysowy. Zasiada w nim kilkanaście osób, głównie przedstawicieli biur podróży organizujących wyjazdy do Izraela. Jak przekazała PIT, w chwili wybuchu konfliktu zbrojnego, w Izraelu przebywało ok. 900 osób, ale 200 osób udało się już ewakuować autokarami do sąsiednich krajów – Jordanii i Egiptu. Wrócą stamtąd samolotami.

Sytuacja w Izraelu. Co z Polakami?

„Tę akcję prowadzą sami touroperatorzy dla swoich klientów. Część turystów wróci przez Kair i przez Szarm el-Szejk, a część odleci z jordańskiej Akaby” – przekazała Izba.

– Turyści, którzy zostali w Izraelu, są pod opieką swoich biur podróży. Mieszkają w hotelach, w których byli zakwaterowani, w chwili wybuchu konfliktu. Przekazaliśmy wszystkim zalecenie naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby dla zachowania bezpieczeństwa zachowywali się zgodnie z instrukcjami lokalnych władz. W poniedziałek nad ranem Herkulesami i „Piłsudskim” wrócą pierwsze grupy osób. Pozostałe będą prawdopodobnie przewożone sukcesywnie kolejnymi lotami. Powstanie most powietrzy – wyjaśnia Paweł Niewiadomski, prezes PIT.

Atak Hamasu na Izrael

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się w sobotę około godziny 6.30 rano. Walki wciąż trwają. W odpowiedzi Izrael uderzył w niedzielę w Stefie Gazy. Jak informuje Sky News, po obu stronach zginęło już około 1100 osób, a wiele jest rannych.

W niedzielę wieczorem Hamas wystrzelił ponad sto rakiet w kierunku izraelskiego miasta Aszkelon. Wsparcie dla Tel Awiwu zapowiedział prezydent USA Joe Biden. Stany Zjednoczone wysłały grupę uderzeniową z lotniskowcem USS Gerald Ford.

Wkrótce więcej informacji