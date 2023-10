Kto wygrał debatę TVP? Oceńcie polityków w naszej sondzie!

W poniedziałek 9 października Telewizja Polska zorganizowała debatę z udziałem przedstawicieli wszystkich komitetów, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. W dyskusji udział wzięli: Mateusz Morawiecki z Prawa i Sprawiedliwości, Donald Tusk z Koalicji Obywatelskiej, Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy, Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi, Krzysztof Bosak z Konfederacji i Krzysztof Maj z Bezpartyjnych Samorządowców. Oceńcie w naszej sondzie, który z kandydatów najlepiej sobie poradził.

Jak wyglądała debata TVP?

Kandydaci w trakcie debaty odpowiadali na pytania dotyczące sześciu zagadnień takich jak: migracja, prywatyzacja, wiek emerytalny, bezpieczeństwo, bezrobocie i świadczenia socjalne. Łącznie kandydaci mieli zaledwie po siedem minut na odpowiedzi.

Pytania były obszerne, nawiązywały do referendum i rządowych programów, a prowadzący dwukrotnie je powtarzali, co skracało czas debaty, która i tak nie była obszerna – trwała godzinę. W trakcie debaty nie brakowało osobistych wycieczek dwóch głównych konkurentów – Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska. W spór nie włączali się w takim stopniu pozostali kandydaci, co pozwoliło Szymonowi Hołowni, Joannie Scheuring-Wielgus, Krzysztofowi Bosakowi i Krzysztofowi Majowi na zaprezentowanie poglądów i programów swoich komitetów.

Zaplanowano również dodatkową rundę, w której politycy dostali czas na swobodne wypowiedzi. Donald Tusk wykorzystał ten moment, by zaprosić Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego do kolejnej debaty w piątek, dzień przed rozpoczęciem ciszy wyborczej.

Przebieg debaty można prześledzić w relacji Wprost na żywo. Swoimi spostrzeżeniami na temat debaty na bieżąco dzielili się publicyści. Zebraliśmy ich spostrzeżenia, w których nie brakuje wskazań faworytów.

