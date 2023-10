Szczerba o likwidacji 16 instytucji. W ten sposób PO chce rozliczyć PiS

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała ostateczne wyniki wyborów. Wynika z nich, że opozycja ma zdecydowanie większe szanse na utworzenie nowego rządu. Koalicja Obywatelska wraz z Trzecią Drogą i Lewicą ma łącznie 248 mandatów. PiS, nawet przy ewentualnej koalicji z Konfederacją, może liczyć na zaledwie 212 mandatów.

Co z fundacjami po dojściu opozycji do władzy? PO chce likwidacji PFN i Funduszu Patriotycznego

Michał Szczerba, który dostał się do Sejmu z warszawskich list Koalicji Obywatelskiej mówił we wtorek o priorytetach nowego rządu. – To natychmiastowe rozwiązanie 16 instytucji, takich jak np. Fundusz Patriotyczny, który karmił Roberta Bąkiewicza. To Polska Fundacja Narodowa, która zajmowała się przepompowaniem środków ze spółek Skarbu Państwa do ludzi PiS. To również te wszystkie instytuty, które stały się przechowalnią darmozjadów – powiedział w TOK FM.

Mówił też o likwidacji Narodowego Instytutu Wolności, który „rozdaje pieniądze tylko swoim”. – Będziemy też stosować konfiskatę majątków oraz konieczność rozwiązywania umów na te wszystkie „wille plus”. Również Bąkiewicz straci te nieruchomości i posiadłość, którą nabył za blisko 2 mln złotych z tzw. Funduszu Patriotycznego – opowiadał Szczerba.

Fundusz Patriotyczny i PFN. Lista instytucji, które chce zlikwidować PO jest długa

Powołany przez premiera Fundusz Patriotyczny jest zarządzany przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego i podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego zadaniem jest „realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej”.

O tym, że w 2022 r. najwyższą dotację z Funduszu w wysokości 430 tys. złotych otrzymało Stowarzyszenie Wiara i Tradycja informowała „Rzeczpospolita”. Dziennik pisał wówczas, że to „organizacja widmo założona zaledwie dwa miesiące przez konkursem” przez Mariusza Sorola, czyli prawą rękę Roberta Bąkiewicza na terenie Pruszkowa.

Kolejna instytucja, o której mówił Szczerba to Polska Fundacja Narodowa. Finansowanie tej powołanej w 2016 r. instytucji zapewniają spółki Skarbu Państwa (do 2026 roku, łącznie, ma wpłynąć na jej konta 633 mln zł). PFN miała dbać o PR i marketing Polski, jednak częściej o fundacji było głośno za sprawą jej akcji promocyjnych w kraju. Tak było w 2017 roku, gdy PFN sponsorowała akcję billboardową „Sprawiedliwe sądy”.

