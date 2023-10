Prokurator Ewa Wrzosek wraca do pracy. „Bez niego ten sukces nie byłby możliwy”

Ewa Wrzosek poinformowała w czwartek, że Sąd Najwyższy przywrócił ją do pracy. „25 maja 2023 r. Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym Zbigniewie Ziobro, rażąco naruszając prawo i procedury, potajemnie, na posiedzeniu trwającym 12 minut, przedłużył równie bezprawną decyzję prokuratora okręgowego w Warszawie o zawieszeniu mnie w wykonywaniu obowiązków prokuratora” – przypomniała.

Prokurator przekazała, że w czwartek, po 11 miesiącach, decyzją Sądu Najwyższego, który uwzględnił złożone odwołanie, wraca do prokuratury. „Bardzo dziękuję obrońcy prok. Jarosławowi Onyszczukowi za olbrzymie wsparcie merytoryczne i pomoc. Bez niego ten sukces nie byłby możliwy” – dodała.

twitter

Kim jest Ewa Wrzosek?

Ewa Wrzosek jest polską prokuratorką, członkinią stowarzyszenia Lex Super Omnia, które walczy z upolitycznieniem prokuratury. W 2022 roku została zawieszona w obowiązkach służbowych przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. Stało się to w związku z prowadzonym przez nią śledztwem w sprawie nielegalnego inwigilowania przez służby specjalne sędziów, prokuratorów i dziennikarzy.

Prokurator Generalny zarzucił Wrzosek m.in. przekroczenie uprawnień i naruszenie tajemnicy państwowej. Prokurator odpierała te zarzuty i twierdziła, że jej zawieszenie jest aktem represji ze strony władzy. W 2023 roku prokuratura skierowała do Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym wniosek o uchylenie immunitetu Wrzosek. Sąd ten przedłużył zawieszenie w obowiązkach służbowych na kolejne pół roku.

W grudniu 2022 r. doszło do przeszukania w biurze Ewy Wrzosek. Zabezpieczono sprzęt komputerowy. Sprawa miała związek z inwigilacją. – To jest celowy atak skierowany na mnie i stowarzyszenie – mówił wtedy Wrzosek. Zaapelowała też do prokurator z Prokuratury Krajowej i Regionalnej w Szczecinie, że „stoją po złej stronie”.

Czytaj też:

Były szef CBA ma doniesienia o podsłuchiwaniu opozycji. Pełnomocnik rządu: Przestań kłamaćCzytaj też:

Ewa Wrzosek wygrała z Samuelem Pereirą. W tle afera z Pegasusem