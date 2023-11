Skandal narkotykowy w policji, dwoje funkcjonariuszy wydalonych. „Całkowity brak akceptacji”

Pod koniec października 2023 roku we Wrocławiu doszło do zatrzymania dwojga policjantów przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Jak nieoficjalnie podaje „Gazeta Wrocławska”, mundurowy z 7-letnim stażem miał wówczas pełnić służbę w komisariacie na wrocławskich Krzykach, a funkcjonariuszka, obecna w policji od 2,5 roku w innej jednostce, która podlegała pod Komendę Miejską Policji we Wrocławiu.

Skandal w policji. Dwoje funkcjonariuszy wydalonych ze służby

Wewnętrzne śledztwo policji potwierdziło, że doszło do naruszenia przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

– Szczegółowa analiza zgromadzonych materiałów dała podstawę do przedstawienia funkcjonariuszce oraz funkcjonariuszowi zarzutów m.in. za posiadanie środków odurzających. Mając na względzie całkowity brak akceptacji dla tego typu zachowań podległych funkcjonariuszy, które są niezgodne z prawem, karygodne i godzące w dobre imię formacji, podjęto niezwłocznie decyzję o ich wydaleniu ze służby – mówi „Gazecie Wrocławskiej” asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Funkcjonariusz ostrzega, że każde tego typu zachowanie w tej formacji będzie surowo karane i może skutkować wydaleniem ze służby, tak jak miało to miejsce 3 listopada w przypadku dwojga wspomnianym policjantów.

