Z celi do Brukseli. Prokuratura zdecydowała o przyszłości polityka PO

Prokuratura Krajowa przekazała, że w związku z postanowieniem wydanym przez marszałka Sejmu, prokuratura była zmusza do uchylenia aresztu wobec Włodzimierza Karpińskiego. W oświadczeniu służb podkreślono, że nadal zachodzą wielokrotnie potwierdzone przez sądy przesłanki procesowe, uzasadniające dalsze stosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu.

Krok Szymona Hołowni ws. Włodzimierza Karpińskiego

Decyzja prokuratury to pokłosie kroku podjętego prze Szymona Hołownię. Marszałek Sejmu podpisał dokumenty informujące trzy osoby o pierwszeństwie przysługującym im w objęciu mandatu do Parlamentu Europejskiego. W tym gronie znalazł się Włodzimierz Karpiński. Szef Polski 2050 tłumaczył dziennikarzom, że jest to zwykła czynność urzędowa, ponieważ do Sejmu dostało się trzech europosłów: Bartosz Arłukowicz z KO, Zbigniew Kuźmiuk z PiS oraz Krzysztof Hetman z PSL.

Zatrzymanie Włodzimierza Karpińskiego

Włodzimierz Karpiński został zatrzymany przez CBA 27 lutego. Służby informowały, że sprawa dotyczy „udziału w zorganizowanej grupie przestępczej podmiotów gospodarczych oraz urzędników szczebla ministerialnego zasiadających w rządzie w latach 2011-2015”.

Grupa ta miała wprowadzać do obrotu faktury VAT na fikcyjne usługi podmiotów gospodarczych zajmujących się wywozem i utylizacją nieczystości z terenu miasta stołecznego Warszawy. Fakturowanie fikcyjnych usług miało służyć uzyskaniu środków finansowych na łapówki dla byłych urzędników.

Polityk Platformy Obywatelskiej ostatecznie usłyszał zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości około 5 milionów złotych. Był minister skarbu nie przyznaje się do winy.

