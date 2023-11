Kawiaq w rękach policji. Służby pokazały nagranie z akcji i apelują do rodziców

Patostreamer Kawiaq (Marcin F.) transmitował na żywo szokujące sceny poniżania i przemocy wobec młodych dziewczyn. Gdy o sprawie zrobiło się głośno stwierdził, że ucieka z kraju. O incydencie zawiadomiono służby, a w obronie 18-latka stanęła jego matka.

W poniedziałkowym komunikacie poinformowano, że policjanci z wydziału kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej zatrzymali dwóch 18-latków, którzy 17 listopada na terenie Śląska dopuścili się przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. „Dzisiaj zostaną doprowadzeni z policyjnego aresztu do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty. O tym, jakie to będą zarzuty, zdecyduje prokurator” – przekazano.

Choć w komunikacie zabrakło informacji, że chodzi o poszukiwanego Marcina F., to czyny, których dopuścili się zatrzymani pokrywają się z pojawiającymi się w kontekście skandalu doniesieniami. Zapewniono, że kryminalni ze śląskiej komendy wojewódzkiej bardzo wnikliwie analizowali materiał dotyczący dwóch młodych mężczyzn, którzy 17 listopada br. na terenie Bytomia i Gliwic dopuścili się przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu względem dwóch młodych kobiet.

Gdzie zatrzymano Kawiaqa? Policja o szczegółach akcji

„Po zdarzeniu nastolatkowie wyjechali poza granicę naszego kraju. W wyniku intensywnej pracy operacyjnej policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach namierzyli 18-latków i ustalili, że mają zamiar wrócić do Polski. W miniony weekend zatrzymali ich na terenie Śląska, niedługo po tym, jak przekroczyli granicę”

Policjanci zaapelowani też do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, by ci rozmawiali z nimi o ich aktywności w siedzi, uświadamiali o zagrożeniach, jakie mogą na nie czyhać i wyjaśniali, że nie wszystkie zachowania w internecie są bezpieczne.

Wcześniej o zatrzymaniu patostreamera poinformował Konopskyy, powołując się na informację od „policjanta zajmującego się sprawą”. „Patostreamer psikał niewinnych ludzi gazem pieprzowym i ostatnio upodlił dziewczynę pod „kontent” na pato-transmisje” – napisał YouTuber na platformie X.

Co zarzuca się Kawiaqowi? Patostreamer wraz z kolegą upijali młode dziewczyny, by je poniżyć. Swoje karygodne działania transmitowali w mediach społecznościowych. W jednym z nagrań, nieprzytomną nastolatkę mieli zamiar wyrzucić z mieszkania mimo niskich temperatur. W drugim materiale doszło do pobicia przy użyciu szklanej butelki.

Czytaj też:

Kawiaq zatrzymany przez służby. Nieoficjalne doniesienia o patostreamerzeCzytaj też:

Kawiaq bił i upijał dziewczyny, wszystko transmitował w sieci. Zaskakujące słowa matki