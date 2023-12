„Będziemy szli na ostro”. Czeka nas wojna PO z PiS w komisjach śledczych

Uchwały o powołaniu trzech komisji śledczych – ds. wyborów kopertowych, ds. inwigilacji obywateli oprogramowaniem Pegasus i ds. afery wizowej przeszły pierwsze czytanie w Sejmie, 5 grudnia pochyli się na nimi komisja ustawodawcza, a potem najpewniej zostaną przez większość parlamentarną zaaprobowane.

Posłowie prezentujący projekty uchwał triumfalnie mówili: rozpoczynamy rozliczenia, koniec PiS-owskiej bezkarności, każdy przypadek łamania prawa trafi do prokuratury.

Rzecz w tym, że trzy obszary, które wybrała sobie większość sejmowa do śledzenia wcale nie będą takie łatwe do zbadania i podjęcia konkretnych ustaleń, bo we wszystkich trzech przypadkach obie strony – i oskarżani i oskarżający – mają co nieco na sumieniu.

Na dodatek PiS szykuje się na ostrą wojnę i już widać, że w grze będą materiały z czasów rządów PO-PSL.

Wszystko na talerzu

Cezary Tomczyk z PO podczas debaty dotyczącej wyborów kopertowych grzmiał z mównicy:

– Wy uważacie, że nieodbycie wyborów prezydenckich to jest żart? Że do tego nie będzie potrzebne komisja śledcza? To przekonacie się, że będzie inaczej.

Choć na tym, że wybory prezydenckie nie odbyły się w konstytucyjnym terminie skorzystała przede wszystkim jego partia zmieniając kandydata na prezydenta.